¡No te dejes sorprender!: CFE seguirá mandando recibos físicos a domicilios

No te dejes sorprender por las fakenews que en recientes días han circulado en redes sociales respecto a que para el mes de abril, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspenderá el envío de los recibos de pago físicos a los domicilios, como parte de nuevas modificaciones. Por el contrario, aclaró que seguirá mandando recibos físicos de manera normal.

En su cuenta de Twitter, la CFE alertó desde el sábado que no se ha suspendido la emisión de recibos físicos y seguirán llegando a los domicilios de los clientes mexicanos, por lo que solicitó no dejarse engañar de información no verificada.

Ver más 🛑 #FakeNews | La CFE no suspende los recibos físicos; seguirán llegando a tu domicilio. ¡No te dejes engañar! pic.twitter.com/rjjqlFsd2H — CFEmx (@CFEmx) March 25, 2023

Si bien es cierto que a través de la aplicación CFE Contigo se puede acceder al recibo de luz de manera digital a través de Internet, con el cual puedes consultarlo e imprimirlo cuando quieras, Correos de México seguirá entregando los recibos directamente hasta tu casa.

Ver más ¿Sabias qué puedes domiciliar tu pago directo en nuestra aplicación CFE Contigo?



Descárgala ya desde tu tienda de apps. #APPCfeContigo pic.twitter.com/S5YZaF8cL8 — CFE_Contigo (@CFE_Contigo) March 26, 2023

¿Qué ventajas tienes si usas la aplicación CFE Contigo?

Así que puedes usar ambos servicios, si prefieres seguir yendo a las oficinas de CFE y pagar en sus cajeros o con su personal, o domiciliar tu pago directo desde su aplicación digital CFE Contigo, con lo cual lo evitarías largas filas, retrasos o problemas que pudieran presentarse con el envío del recibo físico mediante el servicio postal.

¿Cómo pagar el recibo de CFE en domingo?

Si decides pagar tu recibo en domingo, recuerda que CFE cuenta con varios medios autorizados de cobranza para hacerlo y puedes acudir al más cercano a tu domicilio. Éstos pueden ser tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia y en las oficinas de Telecomm.

Ver más ¿Pagar tu recibo en domingo?

Recuerda que tenemos medios autorizados de cobranza para hacerlo, acude al más cercano.#ConectadosContigo pic.twitter.com/xjgvXyGeR6 — CFE_Contigo (@CFE_Contigo) March 19, 2023

Acude a tiempo a pagar tu saldo pendiente, ya que si no lo haces en el plazo establecido, deberás de cubrir el costo por la reconexión del servicio de luz. La CFE pone a disposición de los usuarios el teléfono 071 para resolver dudas sobre tu recibo telefónico o para aconsejarte con el ahorro de energía en tu hogar.