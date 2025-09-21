Sheinbaum adelanta proyectos para modernizar en Chiapas

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum prometió modernizar la frontera sur de México con el desarrollo de Polos del Bienestar. Durante su visita en Tapachula, Chiapas, la presidenta informó que la promesa hecha durante su cierre de campaña comenzará a tomar forma de la mano de la Secretaría de Marina.

“Ahí me comprometí con el gobernador y con todas y todos ustedes que íbamos a desarrollar Polos de Bienestar en Tapachula… Bueno, quiero informarles que ya la Secretaría de Marina está licitando dos Polos de Desarrollo para Bienestar aquí en Tapachula que, junto con el Tren Interoceánico, la “Línea de la Transformación” y Puerto Chiapas se van a convertir en un desarrollo muy importante para los siguientes años”, Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

De acuerdo con la mandataria, el proyecto de los Polos de Bienestar es un importante desarrollo para la zona sur del país.

“Es muy importante el desarrollo de esta zona, quiere decir industrialización de diferentes formas y hacer de Tapachula —que ya lo es, pero es la visión— el centro, no solamente de Centroamérica, sino también de nuestro país, la primera frontera”, destacó Claudia Sheinbaum.

Sobre el Tren Interoceánico, Sheinbaum Pardo aseguró que hay interés de Guatemala para que cruce la frontera, lo que, dijo, será un beneficio para Chiapas.

“Además, recientemente hablamos con el presidente de Guatemala y él está muy interesado en que esta línea del Tren Interoceánico, no solamente se quede en Ciudad Hidalgo, sino que pueda cruzar hasta Guatemala, lo cual va a ser muy importante para el estado de Chiapas”, Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Durante su presentación al sur de México, Sheinbaum enumeró las obras que se han hecho en favor de Chiapas.