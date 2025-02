Chocan de nuevo ministras Piña y Batres por elección judicial

GENERANDO AUDIO...

La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y la ministra Lenia Batres, tuvieron un nuevo desencuentro.



Ocurrió cuando el Pleno discutía sobre la invalidez del artículo 522 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sobre gastos personales, viáticos y traslados para quienes participarán en la elección del Poder Judicial.



Al exponer sus argumentos, la ministra Batres, quien participará en la elección, acusó a sus pares de estar en contra de la reforma.

“Opinamos en realidad sobre la posibilidad de que haya candidatos que puedan hacer una campaña absolutamente mínima que implica movilizarse personalmente, en todo caso tendría que analizarlo cada una de las ministras y ministros porque atañe al Poder Judicial, porque se han declarado en contra de esta elección en particular”. Lenia Batres | Ministra SCJN

“Yo rechazo los adjetivos hacia el Poder Judicial de la ministra Batres, incluso no creo que sea un tema de debate en este asunto, pero cada quien es libre de expresar lo que considere conveniente dentro del respeto que nos merecemos todos”. Norma Piña | Presidenta SCJN

“Yo rechazo nuevamente de que la suscrita le falta al respeto a este Pleno y sigo manifestando y reivindicando que tengo derecho a externar mis puntos de vista”. Lenia Batres | Ministra SCJN

De nueva cuenta, Piña Hernández, tomó la palabra y matizó.

“Yo creo que entendió mal porque no me refería en esta ocasión a usted, en general al respeto que nos debemos unos a otros, pero respecto de usted, esa fue una discusión que ya tuvimos y no hay necesidad de reiterar”.



Y Lenia Batres respondió:

“Usted reitera ese exhorto, yo reitero mi posición, gracias”.

Al no alcanzarse la votación mínima de ocho votos, el artículo 522 mantendrá su vigencia.