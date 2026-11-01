Choque ferroviario en España dejó 12 mexicanos lesionados: SRE

Al menos 68 personas han perdido la vida por el accidente. Foto: AFP

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la Embajada de México en España identificó a 12 personas mexicanas relacionadas con el choque ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda, Toledo.

De acuerdo con la dependencia, 11 connacionales sufrieron lesiones leves y fueron dados de alta. Sin embargo, el paradero de una persona mexicana aún no ha sido confirmado.

Autoridades españolas continúan la búsqueda de un mexicano

La SRE señaló que las autoridades españolas mantienen las labores de búsqueda e identificación del connacional cuyo paradero se desconoce.

La Embajada de México en España mantiene comunicación estrecha con las autoridades locales para dar seguimiento a la evolución de los hechos.

Además, el encargado de la Sección Consular de la representación diplomática se trasladó a Toledo para acompañar a un familiar de la persona no localizada y brindarle el apoyo necesario.

SRE brindará apoyo a familiares

La dependencia indicó que la Embajada proporcionará apoyo económico a los familiares durante su estancia en España.

Asimismo, mantiene activo el protocolo de protección consular para atender el caso y acompañar a las personas mexicanas involucradas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores refrendó su compromiso con la defensa y protección de las mexicanas y los mexicanos en el exterior.

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