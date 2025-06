Christopher Landau ordena cancelar visa de consejera estatal de Morena

El vicesecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, ordenó cancelar la visa de Melissa Cornejo, consejera estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Jalisco, tras un comentario considerado “vulgar”.

A través de su cuenta de X, Christopher Landau respondió a un post de Melissa Cornejo, en donde la consejera de Morena hizo referencia a las recientes manifestaciones en la Unión Americana por las redadas migratorias por parte del gobierno del presidente Donald Trump.

Pero agregando también un comentario hacia la visa: “Viva la raza y métanse mi visa por el cu%&”, post que ya fue eliminado de redes sociales.

Ante esto, el vicesecretario de Estado señaló que quien glorifica “la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (‘FU** ICE’) de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país”.

También confirmó que personalmente dio la orden de cancelar la visa de Melissa Cornejo “después de ver este vulgar posteo”. Aunque también reveló que la consejera estatal de Morena ni siquiera cuenta con un documento válido para cancelar.

“Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Que fácil hablar de tu desprecio hace ‘mi visa’ en redes sociales cuando no la tienes”.