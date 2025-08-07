GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Las personas usuarias de la autopista Cuernavaca–Acapulco deberán tomar precauciones entre el 10 y el 14 de agosto de 2025, debido a trabajos de mantenimiento que se llevarán a cabo en las gazas del kilómetro 99, en ambos sentidos, a la altura del entronque “Brisas”.

Las labores se realizarán de noche

De acuerdo con un aviso emitido por CAPUFE y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), los trabajos se efectuarán de domingo a jueves en horario de 22:00 a 6:00 horas. Durante este periodo se implementarán desvíos de la circulación, dependiendo del avance de las obras.

Recomendaciones a las y los conductores

Las autoridades recomiendan planificar los traslados por la Cuernavaca-Acapulco con anticipación, conducir con precaución, reducir la velocidad al aproximarse a la zona de intervención y considerar el uso de vías alternas si es necesario.

Para cualquier eventualidad, CAPUFE pone a disposición el número de atención 074 y su cuenta oficial en X (@CAPUFE), donde se informarán actualizaciones.

El organismo agradeció la comprensión de las personas usuarias por las molestias que los trabajos pudieran ocasionar.