Cinco estados concentran casi la mitad de las desapariciones en México: Informe Nacional de Personas Desaparecidas

Desaparecidos en México. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025, elaborado por Red Lupa con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), cinco entidades concentran el 44.3% de los casos reportados en el país durante 2025: Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León.

Jalisco, el estado con más casos

El reporte ubica a Jalisco como la entidad con mayor número de personas desaparecidas, seguido por el Estado de México, que se ha colocado de forma constante entre los territorios más afectados por este problema.

La concentración territorial

El estudio advierte que esta concentración en solo cinco estados refleja que la desaparición de personas no ocurre de manera homogénea, sino que se presenta con mayor intensidad en zonas específicas del país, lo que permite identificar patrones regionales.

Tamaulipas y Veracruz, con incrementos

Entre los estados que concentran los casos también se encuentran Tamaulipas y Veracruz, entidades que en años recientes han reportado incrementos constantes en las desapariciones.

Nuevo León, entre los más afectados

El informe destaca también a Nuevo León, que forma parte del grupo de estados con mayor número de casos, en un contexto donde la problemática afecta principalmente a jóvenes de entre 25 y 29 años y, de manera creciente, a mujeres en todo el país.

Una problemática sistemática

El documento concluye que la desaparición de personas en México continúa siendo un fenómeno generalizado y sistemático, que se concentra de manera particular en estas cinco entidades, pero que afecta a las 32 del país.

