Cinco nuevos embajadores presentan cartas credenciales en México

Cinco nuevos embajadores presentaron cartas credenciales

La presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada del canciller Juan Ramón de la Fuente, encabezó este lunes en Palacio Nacional la ceremonia de presentación de cartas credenciales de cinco nuevos embajadores acreditados en México.

Durante el acto protocolario participaron los representantes diplomáticos de Polonia, Arabia Saudita, Noruega, Bélgica y China, quienes formalizaron su inicio de funciones en territorio mexicano.

El evento forma parte del proceso de acreditación que establece el derecho internacional y permite el fortalecimiento de relaciones diplomáticas entre países.

Presentación de cartas credenciales en Palacio Nacional

Los embajadores que entregaron sus cartas credenciales fueron:

Agnieszka Frydrychowicz-Tekieli , embajadora de la República de Polonia.

, embajadora de la República de Polonia. Fahad Ali H. Almunawer , embajador del Reino de Arabia Saudita.

, embajador del Reino de Arabia Saudita. Dag Halvor Nylander , embajador del Reino de Noruega.

, embajador del Reino de Noruega. Patrick Herman , embajador del Reino de Bélgica.

, embajador del Reino de Bélgica. Chen Daojiang, embajador de la República Popular China.

México fortalece lazos diplomáticos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que México mantiene su política de fortalecer lazos de amistad con naciones de todo el mundo a través del diálogo franco y respetuoso.

Los cinco embajadores fueron recibidos con el compromiso de trabajar en favor de la cooperación bilateral en temas económicos, culturales y políticos.

Bienvenida de la SRE

La SRE dio la bienvenida oficial a los diplomáticos, subrayando que su llegada refuerza la agenda internacional del país. Cada representante podrá iniciar gestiones de manera inmediata desde sus respectivas embajadas en la Ciudad de México.