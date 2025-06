GENERANDO AUDIO...

El ataque a Ciro Gómez Leyva fue en diciembre de 2022. Foto: Cuartoscuro

Ciro Gómez Leyva expresó dudas sobre la versión oficial que vincula a Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con el atentado ocurrido en su contra en diciembre de 2022.

La reacción del periodista se dio luego de que el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, mencionó que uno de los agresores declaró que el ataque fue un encargo del líder criminal.

FGR vincula a el “Mencho” con ataque a Ciro Gómez Leyva

Durante una audiencia judicial, Sánchez Pérez del Pozo indicó que existe la posibilidad de que el atentado contra Ciro Gómez Leyva haya sido ordenado directamente por el “Mencho”. Esta versión se presentó durante la audiencia en la que fueron sentenciados dos implicados en el caso: Héctor Eduardo “N”, alias “El Bart”, y Pool Pedro “N”, condenados a 14 y 12 años de prisión, respectivamente, por homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada.

Ciro Gómez Leyva: “Tengo mis dudas”

En su programa de radio en Grupo Fórmula, Gómez Leyva declaró:

“Yo tengo mis dudas”, refiriéndose a que los atacantes hayan contado la verdad completa.

Agregó que no está seguro de que los agresores supieran con claridad quién dio la orden.



“¿El ‘Mencho’, en serio? ¿Los tenía hasta ‘el gorro’ de qué? Me mandan matar con esas personas, que además no eran sicarios profesionales”

Dijo el periodista

También señaló que, aunque el juez validó la acusación y los implicados aceptaron los cargos para recibir una pena menor, eso no confirma que los hechos hayan ocurrido como se narran oficialmente.

Capacitación de atacantes en campamento del CJNG

El periodista y su abogado, Javier Esquinca, hablaron sobre el entrenamiento que los agresores recibieron en un campamento del CJNG. De acuerdo con las declaraciones, los responsables habrían sido capacitados en el manejo de armas durante tres semanas en Ciudad Guzmán, Jalisco, antes de regresar a la Ciudad de México para ejecutar el atentado.

Además, se informó que el seguimiento a Gómez Leyva se hizo principalmente mediante búsquedas en Google y YouTube, sin mayor trabajo de inteligencia previo.

Acusación contra el “Patrón”, presunto autor intelectual

Uno de los detenidos señaló que Armando Escárcega Valadez, alias el “Patrón”, les indicó que el encargo venía directamente de el “Mencho”. Sánchez Pérez del Pozo confirmó que el “Patrón” fue identificado como autor intelectual del ataque.

Actualmente, el “Patrón” fue vinculado a proceso por homicidio calificado en grado de tentativa, y su próxima audiencia por asociación delictuosa será el 26 de junio en el Reclusorio Norte. Según el abogado Esquinca, el imputado ha mostrado interés en someterse a un procedimiento abreviado, aunque este no ha sido autorizado.

