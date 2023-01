Vinculan a proceso a Pool Pedro, líder de célula criminal, y 6 más por atentado contra Ciro Gómez Leyva

Pool Pedro, líder de una célula criminal y señalado como el coordinador del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, así como 6 detenidos más, fueron vinculados a proceso con prisión preventiva.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que en las audiencias, los ministerios públicos obtuvieron la vinculación a proceso con prisión preventiva en contra de Pool Pedro N, Daniela N, Erick N, Junnuen N, Sergio N, Israel N y Cinthia N.

El pasado 16 de diciembre, el periodista Ciro Gómez Leyva denunció que fue víctima de un ataque armado en las inmediaciones de su hogar. En su cuenta de Twitter, informó que no sufrió lesiones, gracias al blindaje de su camioneta.

“A las 11:10 pm, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”.

Ciro Gómez Leyva.