GENERANDO AUDIO...

Ciro Murayama, exconsejero del INE. Foto: Cuartoscuro

El exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, advirtió que aprobar una reforma electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas sería “inservible” y enviaría una “muy mala señal para la democracia en México”.

Al participar en el seminario Reforma Electoral ¿Hacia dónde ir?, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Murayama señaló que las reglas que definen la competencia política no deben imponerse desde el poder.

“Si no hay consenso no sirve, estamos hablando de las reglas por la disputa por el poder, si esas reglas se imponen sobre todo desde quién ya tiene el poder es una muy mala señal, en México las reformas democráticas se hicieron para ensanchar el terreno de juego democrático, no para reducirlo”, Ciro Murayama Rendón, exconsejero Electoral del INE

El exconsejero electoral cuestionó la propuesta de eliminar a los diputados plurinominales y sostuvo que esa medida busca crear mayorías artificiales en el Congreso.

“Destruir la figura de los diputados plurinominales es una manera intencionada de darse mayorías artificiales calificadas, es una manera de castigar el voto de las oposiciones, es una manera de asfixiar el pluralismo real de la sociedad mexicana. ¿Dónde está el pluralismo real en los votos? La gente no está votando, no le está dando más del 50% de los votos, desde hace más de 30 años, a ningún partido en la Cámara”, Ciro Murayama Rendón, exconsejero Electoral del INE

Murayama advirtió que, de aprobarse la eliminación de la representación proporcional, podrían revivir conflictos electorales del pasado.

“Hoy, pretender que las minorías puedan ser avasalladas, es un error que incluso puede ser un bumerang para el propio gobierno porque las reformas electorales eran para resolver problemas, una reforma unilateral, arbitraria, puede ser una reforma que siembre problemas, si los conflictos electorales habían quedado atrás, para qué dar elementos el gobierno a las oposiciones para sentir que hay una afectación tan grave”, Ciro Murayama Rendón, exconsejero Electoral del INE

[TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum propone eliminar fuero a diputados y senadores en 2026]

El exconsejero electoral dijo que es triste que hoy, desde el poder, se añoren mayorías, por ejemplo, en la Cámara Alta, como la que tuvo el expresidente Carlos Salinas de Gortari en 1988.

“Esto a mí me da un dejavu, así era México en 1988, qué triste que hoy después desde el poder se añore el tipo de Senado que le correspondió a Salinas de Gortari… pues sí, el PRI con 49% de los votos se hizo en 88 con 94, con la votación del año pasado con 43% de los votos, Morena se habría hecho con 94, qué lamentable que aspiren a ser aquel partido hegemónico del autoritarismo”, Ciro Murayama Rendón, exconsejero Electoral del INE