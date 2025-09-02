Por primera vez, entregan a ministras y ministros de la SCJN bastón de mando

GENERANDO AUDIO...

Bastón de mando a ministros de la SCJN. Foto: Captura de pantalla SCJN

En la plancha del Zócalo capitalino, las nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibieron el bastón de mando de manos de distintas autoridades de pueblos originarios del país.

Al tomar la palabra, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, adelantó que como resultado de las reuniones que han tenido los integrantes del Pleno de la Suprema Corte, “terminarán con los privilegios” al interior del Máximo Tribunal.

“Estamos sentando las bases legales a nivel de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para quitar los privilegios, para ser, realmente, una justicia para el pueblo”, Hugo Aguilar Ortiz

Aguilar Ortiz también aseguró que el mandato que recibieron el pasado 1 de junio en las urnas es el de sanear al Poder Judicial y a la Suprema Corte.

“Las ministras y ministros que hoy integramos la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación tenemos un mandato claro: sanear el Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, sanear la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se van a acabar la corrupción, el nepotismo, la deshonestidad”, Hugo Aguilar Ortiz

Durante su discurso también aseveró que sin la reforma judicial los pueblos originarios no tendrían la presencia que hoy tienen en la vida pública.

“Sin la reforma judicial, los pueblos indígenas no tendríamos la presencia que hoy estamos teniendo en la vida pública de nuestro país. Hace apenas un año, era inimaginable que su servidor como indígena, a pesar de los estudios, era inimaginable, estuviera hoy en día hablándoles en el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”