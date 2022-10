“Estoy lista”, dice Claudia Ruíz Massieu; advierte que PRI no puede llegar solo a elecciones

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, reiteró su intención de liderar un proyecto de coalición que incluya a su partido, al PAN, a Movimiento Ciudadano y al PRD.

En el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede nacional del tricolor, ante la militancia de su partido, la legisladora dijo: “Es aquí, en la sede del PRI, donde les digo con orgullo que estoy lista, la vida, mi familia y mi partido me han dado la oportunidad de prepararme, les hablo como una mujer hecha y derecha”.

Al finalizar su intervención de 45 minutos en el evento llamado “Diálogos por México”, señaló: “Quiero encabezar el proyecto de un México plural. Soy Claudia Ruíz Massieu y no tengo miedo. Sí, me atrevo y estoy lista”.

Frente a distintos liderazgos del instituto político, entre ellos el actual presidente nacional, Alejandro Moreno, la senadora ocupó gran parte de su discurso para criticar la situación actual de su partido.

“Nos dejamos llevar por la frivolidad; creamos las grandes instituciones, esas instituciones ya no nos pertenecen y tampoco fueron suficientes para dar seguridad o para construir un Estado de Derecho. El PRI ahora es un partido que no inspira confianza (la gente) lo asocia con errores como la corrupción y la falta de congruencia en muchos de nuestros principios, los mexicanos quieren una oposición que no se doble y no se venda”.