Claudia Sheinbaum agradece a Paraguay por captura de Hernán “N”

La presidenta le dedicó un mensaje a Santiago Peña. Foto: Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum agradeció al presidente de Paraguay, Santiago Peña Palacios, por su apoyo en la detención de Hernán “N”, alias el “Abuelo”, presunto líder del grupo criminal “La Barredora” y vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo se realizó en coordinación entre autoridades de México y Paraguay.

“Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país“, aseguró la mandataria mexicana.

Previamente, Peña Palacios había calificado en su cuenta de X la detención de Hernán como “un golpe contundente al crimen organizado transnacional”.

“Reconozco y valoro el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuya cooperación fue clave para alcanzar este gran logro”, escribió.

Un trabajo coordinado permitió la captura

El operativo fue encabezado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y contó con apoyo de la Sedena, Semar, Guardia Nacional, FGR, SSPC y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La captura se logró gracias al trabajo coordinado entre las autoridades mexicanas y las instituciones de inteligencia de Paraguay, bajo la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.

En su mensaje, Santiago Peña Palacios dejó claro que Paraguay “no será refugio de criminales y seguirá firme en la lucha contra el crimen organizado”.

¿Quién es “El Abuelo”?

Hernán Bermúdez Requena, también conocido como el “Abuelo”, es señalado como presunto líder de “La Barredora“, una organización ligada al CJNG. Según informes oficiales, era uno de los capos más buscados por su implicación en delincuencia organizada.

El rastreo de sus movimientos financieros fue clave para su ubicación. La UIF y el CNI detectaron operaciones ilícitas que facilitaron su localización en Paraguay.

Las autoridades mexicanas informaron que este arresto representa un avance importante en la estrategia de cero impunidad del gobierno federal. Se espera que el “Abuelo” sea trasladado a México para enfrentar cargos.

