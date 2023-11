“Me da gusto que Marcelo se quede en Morena”: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum celebró que Marcelo Ebrard permanezca en Morena, luego de que el excanciller de México mostrara su inconformidad con el proceso de selección del aspirante a candidato presidencial en ese partido rumbo a las elecciones de 2024.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Claudia Sheinbaum, coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, dijo que le da gusto que Marcelo Ebrad y su equipo hayan decidido quedarse en Morena, partido en el cual ambos militan.

Antes de la reacción de Claudia Sheinbam, Marcelo Ebrard informó que Morena reconoció que hubo prácticas indebidas en el proceso de encuestas y elección para la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y mismas que él denunció ante las instancias correspondientes.

Marcelo Ebrard aseguró que ahora hay un entendimiento con Claudia Sheinbaum y que seguirá siendo parte del Movimiento.

Este lunes, en conferencia de prensa, el excanciller agradeció las invitaciones de otras fuerzas políticas, así como el reconocimiento a su trayectoria, aunque aseguró que continuará con su militancia en el partido, pues recordó que lleva más de 20 años luchando por la construcción de la Cuarta Transformación.

“Yo les ofrecí el siguiente nivel de la cuarta transformación y no me voy, no voy a cambiar mis convicciones, y no voy a cambiar de partido, y no voy a dejar de luchar por lo que yo quiero”.

Marcelo Ebrard / exaspirante presidencial Morena.