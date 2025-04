Acuerdo de agua entre México y EE. UU no debe renegociarse, es justo: Claudia Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió desde Palacio Nacional a la nueva advertencia arancelaria de Donald Trump, basada en el acuerdo de entrega de agua que existe entre ambos países desde hace más de 80 años. La primera mandataria consideró que el acuerdo es justo, por lo que no debería de renegociarse.

“No creo que debe renegociarse, es un tratado justo… La institución que se dedica (Comisión Internacional de Límites y Aguas, CILA) está revisando el tratado tanto de Estados Unidos como desde México, lo que está buscando son propuestas técnicas que permitan que ese tratado se cumplan porque lo que ha pasado es que hay menos agua en el Río Bravo, sobre todo, pues que llevamos casi cuatro años de sequía, entonces, pues, hay menos agua, entonces lo que están buscando son otras alternativas para técnicamente poder cumplir con el tratado”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

De acuerdo con la mandataria, la entrega de menos metros cúbicos no ha sido por falta de voluntad, sino de acuerdo con la disponibilidad del recurso.

“Lo que se ha argumentado desde entonces a la fecha es, pues, si hay una cantidad de millones de metros cúbicos que se tiene que entregar, pero si no hay agua cómo le entregas, entonces por eso es una revisión de la parte técnica no del tratado mismo, sino de qué otras formas de mejora de técnica podemos resolver el problema de la entrega de agua”

Por lo pronto dijo que México ya entregó una propuesta que, afirmó, tiene que ver con la disponibilidad del agua.

“De cuánta agua puede entregar México en distintos lugares de manera inmediata, y revisando la temporada de lluvias de este año cuanto más se puede entregar hacia el segundo semestre de este año, es una propuesta muy razonable y que tiene que ver con la disponibilidad de agua”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Claudia Sheinbaum dijo que sí prevén incrementar la entrega de agua a Estados Unidos, confió en que la temporada de lluvias favorecerá.

“Este año estamos destinando, se va a entregar una cantidad de agua importante sin que tenga afectación y en función de la cantidad de agua disponible, y esperamos que el periodo de lluvias pues nos dé más agua para poder entregar más a los Estados Unidos”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Ante estas propuestas y compromisos, la mandataria mexicana estimó que no habrá sanciones para México.

“No lo creo (que haya sanciones), es la manera de comunicar del presidente Trump, pero hay una mesa de trabajo y para fortalecer la comunicación, que a lo mejor, lo que se había estado trabajando con el Departamento de Estado, pues a lo mejor no lo conocía la secretaria de Agricultura entonces nuestra labor, pues, es informar a todos de qué se trata, como se trata y esperemos, pues, que se llegue un buen acuerdo”

Además, dijo que hay acuerdos incumplidos por Estados Unidos relacionados con el cuidado del agua.

“Hay temas que ellos no han estado cumpliendo… Se hizo un acuerdo para que el tratamiento del agua, una parte se hiciera de lado mexicano, y otra parte se ampliara la cantidad de agua que tenía que tratarse del lado de California, la planta de tratamiento de México está a punto de terminarse y ahí se va a cumplir esa parte, pero del lado de Estados Unidos, de lado de California, no han ampliado la planta de tratamiento, es, por ejemplo, uno de los casos en donde del lado de Estados Unidos no se ha cumplido”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México