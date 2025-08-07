GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum lanzó crítica a ministros. Fotos: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por su resolución en el caso relacionado con Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), y el contenido de los libros de texto gratuitos. En su posicionamiento, acusó que con dicha decisión “se va promoviendo el racismo”.

Claudia Sheinbaum acusa a la Corte de promover racismo en caso Lorenzo Córdova

Al referirse a la resolución judicial, la mandataria federal aseguró:

“Esta Corte se va a caracterizar por liberar delincuentes, por usurpar funciones del poder legislativo y cierra su ciclo con el racismo con una acción que promueve el racismo, ellos dicen que es para protección de la persona, pero lo cierto que era un servidor público en su momento y es muy importante que en los libros de texto de nuestro país quede claro que no puede haber en nuestro país ni racismo, ni clasicismo, ni cualquier forma de discriminación y que una autoridad que representa una institución pública no debe nunca dirigirse a otra persona con discriminación…”

Corte y libros de texto gratuitos

La resolución judicial está relacionada con una demanda de amparo interpuesta por Lorenzo Córdova, en la cual se solicitó el retiro de su nombre en una de las páginas de los libros de texto gratuitos elaborados por la Secretaría de Educación Pública (SEP). El fallo ordenó modificar el contenido por considerar que vulnera derechos de la persona mencionada.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la resolución aún está sujeta a revisión por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal:

“Finalmente la decisión de la Corte, si no hay recurso, pues tiene que verse ya la resolución por parte de la Consejería Jurídica, pero sí es importante que se tome nota, porque los libros de textos están repartiendo ahora, en todo caso para la siguiente edición, y tendría que ver la Consejería Jurídica si hay algún mecanismo…”

Aplicación del fallo podría postergarse

De acuerdo con la jefa del Ejecutivo, el cumplimiento de esta resolución podría implementarse hasta el próximo ciclo escolar, dependiendo del momento en que sea notificado de manera oficial el fallo y de la evaluación que haga la autoridad correspondiente.

“Podría ser hasta el próximo ciclo escolar cuando se pueda dar cumplimiento, según lo que en su tiempo se notifique la autoridad educativa, como resultado del amparo…”, señaló la presidenta.

Por ahora, los libros de texto gratuitos ya están en proceso de distribución para el ciclo escolar 2025-2026, por lo que cualquier ajuste derivado de la sentencia tendría que contemplarse en futuras ediciones, siempre y cuando no exista un nuevo recurso legal que modifique el fallo actual.

