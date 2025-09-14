GENERANDO AUDIO...

Foto: Presidencia

La presidenta de México y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó en el Altar a la Patria, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, la ceremonia conmemorativa por el 178 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

Homenaje a los Niños Héroes

Durante el acto, la mandataria realizó el pase de lista de honor a los cadetes del Heroico Colegio Militar que el 13 de septiembre de 1847 defendieron a México frente a la invasión estadounidense: Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez. También se rindió homenaje a los héroes de 1914 de la Heroica Escuela Naval Militar, los tenientes José Azueta y Virgilio Uribe.

Sheinbaum colocó una ofrenda floral, montó Guardia de Honor y entregó espadines a seis cadetes del Heroico Colegio Militar. Asimismo, presenció la declamación de la poesía “A la Patria” y la salva de fusilería ejecutada por 100 cadetes.

Acompañamiento y mensajes

La presidenta estuvo acompañada por el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina; el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; y las presidentas de las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y del Senado, Kenia López Rabadán y Laura Itzel Castillo Juárez.

El general Trevilla destacó que las Fuerzas Armadas trabajan todos los días en la defensa de la soberanía nacional y la construcción de la libertad bajo el liderazgo de la presidenta.

Llamado a la juventud

En su intervención, la cadete Laura Citlalli Miranda García exhortó a las y los jóvenes a seguir el ejemplo de valentía de los Niños Héroes y optar por el deporte y las artes en lugar de caminos dañinos como el consumo de drogas. También reconoció a Claudia Sheinbaum como inspiración para que las mujeres mexicanas persigan sus metas y sueños.

