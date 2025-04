Claudia Sheinbaum, entre los 100 personajes más influyentes de 2025, según Time

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes de 2025 publicada por la revista Time. El reconocimiento destaca su papel como la primera mujer en liderar México, su enfoque en la gobernabilidad y los retos principales de su administración.

