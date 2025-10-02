GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentará este viernes 3 de octubre el documental Los primeros 365 días. La transformación avanza, una producción que aborda los principales momentos de su primer año al frente del Ejecutivo federal.

El anuncio se dio a través de sus redes sociales, donde compartió un breve adelanto en el que se le observa encabezando actos oficiales, reuniones con ciudadanos y eventos simbólicos como la ceremonia del Grito de Independencia.

En el video de promoción se destaca una reflexión de la mandataria sobre los retos del país, el papel de las mujeres en la vida pública y el rumbo de la llamada Cuarta Transformación. “A un año de haber tomado posesión, la primera Presidenta de nuestra historia reflexiona sobre México, los desafíos que enfrenta, la grandeza de su pueblo y las tareas de la transformación”, señala la introducción.

Durante el avance también se escucha a Sheinbaum pronunciar frases que resumen su visión política: “No hay nada más poderoso que la convicción política, es similar al amor. Es tiempo de mujeres y llegamos todas, es también una revolución”.

El documental combina imágenes de su gestión, encuentros con las Fuerzas Armadas, giras por diversas entidades y momentos de cercanía con la ciudadanía. Asimismo, incluye declaraciones en las que la Presidenta expone su idea de gobierno: “México tiene un futuro muy promisorio. Es amor al pueblo, a la patria, a las convicciones, a los anhelos y al prójimo, eso es lo que nos mueve”.

Con este material, Sheinbaum busca dejar constancia audiovisual de su primer año en la Presidencia de la República.