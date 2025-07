Caso “Dato Protegido”: Sheinbaum critica sanción a ciudadana que deberá disculparse 30 días; “es un exceso”, afirma

GENERANDO AUDIO...

Presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum calificó como un “exceso” la medida impuesta a Karla Estrella, una ciudadana de Hermosillo, Sonora, quien se tiene que disculpar por 30 días luego de criticar en X a la diputada Diana Karina Barreras, según la indicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La usuaria debe hacerlo sin mencionar a la legisladora, llamándola “Dato Protegido”.

“Es un exceso. El poder es humildad, no es soberbia. Entonces, no está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes. Sí puede haber una sanción del Tribunal de decir: ‘No hubo fundamento, es bueno que haya una disculpa pública’, y bueno, se hace la disculpa pública”, enfatizó la mandataria.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó que los tribunales y jueces deben poner “todo en su justo término”.

Además, reiteró “para todas y todos: el poder es humildad, no es soberbia, no es abuso, que es lo que ocurría tiempo atrás”.

La presidenta aseguró que en su administración no existe la censura y sí el derecho de réplica.

“Aquí hay derecho a criticar de lo que sea, nadie lo impide; aquí lo que hay es derecho de réplica, ¿verdad?, porque si alguien ofende o dice una mentira, aquí hay que aclararlo”.

De igual manera, la presidenta aseguró que lo que no puede pasarse por alto son las ofensas hacia mujeres que tengan que ver con su físico y no por su opinión política.

“Muy distinto cuando hay una ofensa personal a una diputada, senadora o a cualquier persona que tenga que ver con ser mujer. Esta ofensa grosera, que lo hemos mencionado aquí de diversos personajes, que tiene que ver con el físico de la persona, y que no tiene que ver con la opinión política… Eso sí tiene que reconocerse en la sociedad que debe de acabarse, eso no está bien. Eso no tiene nada que ver con la censura, sino sencillamente con el reconocimiento social de que la crítica es constructiva, en general”.

¿Qué es Dato Protegido?

Todo comenzó luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la usuaria Karla Estrella publicar disculpas públicas en sus redes sociales como parte de una sanción por violencia política de género contra Diana Karina Barreras. El famoso post que desencadenó la resolución se remite al año pasado, durante el proceso electoral, cuando Karla Estrella cuestionó, sin mencionar el nombre, la candidatura de Barreras, aparentemente impulsada por su esposo.

El punto clave es que el Tribunal determinó que la disculpa debía estar dirigida a la persona afectada, pero sin revelar su identidad, ya que la denunciante pidió explícitamente no ser nombrada. Por ello, la leyenda que debía usarse era “Dato Protegido”.