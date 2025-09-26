GENERANDO AUDIO...

Adán Augusto. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al senador Adán Augusto López Hernández aclarar su situación patrimonial en caso de que sea requerida, esto tras publicaciones periodísticas sobre ingresos no reportados.

“Pues sí, que aclare. Que aclare el senador”, expresó la mandataria durante su conferencia matutina de este viernes 26 de septiembre.

Publicaciones sobre ingresos de Adán Augusto

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado ha sido señalado en notas periodísticas por presuntamente recibir 79 millones de pesos de empresas que no fueron reportados en su declaración patrimonial.

De acuerdo con la información difundida, los recursos provendrían de las compañías GH Servicios Empresariales y Capital Cargo del Golfo.

Reporte de ingresos

En 2023, Adán Augusto López declaró ingresos por siete millones de pesos; sin embargo, las publicaciones indican que los montos reales superaron los 22 millones de pesos.

El senador tabasqueño aparece vinculado a pagos de las citadas empresas desde ese mismo año.

Respuesta de Adán Augusto López

El legislador ha rechazado otras versiones periodísticas que lo relacionan con temas distintos a los de su patrimonio. Entre ellas, desmintió haber conversado sobre el grupo denominado “La Barredora” con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

