Claudia Sheinbaum: Primer año de Gobierno EN VIVO desde el Zócalo

Sigue la transmisión EN VIVO por Unotv.com de la celebración por el Primer Año de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum desde el Zócalo de la Ciudad de México. Este domingo 5 de octubre, a las 11:00 horas, Sheinbaum Pardo, conmemora su primer año al frente del país con un evento masivo en el corazón de la CDMX.

Durante este acto, Sheinbaum ofrecerá un balance de los 100 compromisos de su administración, acompañada de su gabinete legal y ampliado. Este evento también marca el cierre de la Gira Nacional de Rendición de Cuentas, en la que recorrió distintas entidades para informar sobre los logros de su Gobierno.

Primer año de Gobierno EN VIVO desde el Zócalo

Cierran estaciones del Metro El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que las estaciones Zócalo/Tenochtitlan, de Línea 2; y Pino Suárez, de las Líneas 1 y 2, permanecen cerradas hasta nuevo aviso. Señaló a los usuarios que para dirigirse a la zona centro, pueden utilizar como alternativas: Allende, de la Línea 2; Merced, de la Línea 1; San Juan de Letrán, de la Línea 8; y Bellas Artes, de la Línea 2 y 8. Llegan simpatizantes al Zócalo Desde las primeras horas de este domingo, decenas de personas llegaron al Zócalo de la Ciudad de México para escuchar el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

