Sheinbaum cumple un año en la Presidencia de México. Foto: Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum cumple su primer año como presidenta de México con una aprobación que supera el 70%, la más alta registrada desde el año 2000, de acuerdo con encuestas nacionales. Su gestión combina logros en programas sociales, cooperación con Estados Unidos y avances en seguridad, aunque persiste la percepción ciudadana de violencia en gran parte del país.

Primer año de Claudia Sheinbaum al frente de México

La mandataria asumió el cargo el 1 de octubre de 2024 tras ganar las elecciones presidenciales con el 59.3% de los votos, el porcentaje más alto en la historia democrática del país. Se convirtió en la primera mujer en ocupar la Presidencia de México.

En su Primer Informe de Gobierno, presentado en septiembre de 2025, aseguró que su administración seguirá enfocada en la paz y el bienestar del pueblo.

De acuerdo con datos difundidos por medios mexicanos, Sheinbaum mantiene un índice de aprobación superior al 70%, alcanzando en algunas mediciones hasta el 78%, seis puntos más que Andrés Manuel López Obrador en el mismo periodo de su gestión.

Seguridad y combate al narcotráfico

El tema de la seguridad ha sido uno de los principales desafíos. Cifras del Gobierno federal indican una disminución del 32% en homicidios dolosos en promedio diario, al pasar de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 59.2 en agosto de 2025.

Entre las acciones más relevantes destacan:

Más de 30 mil 700 personas detenidas por delitos de alto impacto

por delitos de alto impacto 15 mil 496 armas de fuego incautadas en operativos

incautadas en operativos 240 toneladas métricas de drogas aseguradas, incluidas 3.5 millones de pastillas de fentanilo

aseguradas, incluidas 3.5 millones de pastillas de fentanilo Clausura de mil 356 laboratorios de metanfetaminas en 21 estados

en 21 estados 55 extradiciones de integrantes del crimen organizado, incluidos casos emblemáticos como Rafael Caro Quintero

Sin embargo, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) señala que el 63% de los mexicanos considera que la inseguridad sigue siendo el principal problema del país, lo que refleja una diferencia entre los datos oficiales y la percepción ciudadana.

Relación de Sheinbaum con Estados Unidos

La relación con Estados Unidos ha marcado parte de este primer año. Sheinbaum ha sostenido al menos nueve conversaciones directas con el presidente Donald Trump, con acuerdos en materia de seguridad y comercio.

Entre las medidas destacadas en la cooperación bilateral se encuentran:

Despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte

en la frontera norte Reconocimiento internacional a la reducción del 50% en el tráfico de fentanilo hacia EE. UU.

hacia EE. UU. Extradiciones de líderes del narcotráfico requeridos por cortes estadounidenses

Mecanismos de coordinación para contener los flujos migratorios

En materia económica, México evitó la imposición de aranceles adicionales en la mayoría de sectores, aunque Estados Unidos aplicó una tasa del 25 % a productos no incluidos en el T-MEC.

Programas sociales y bienestar

Los programas sociales han sido uno de los pilares de la gestión de Sheinbaum. La continuidad de las pensiones para adultos mayores y la ampliación de apoyos a mujeres y jóvenes mantienen altos niveles de respaldo ciudadano.

Estos programas son señalados como los de mayor aprobación entre la población, mientras que los temas de seguridad y combate al narcotráfico son los que reciben menor valoración.

Transparencia y combate a la corrupción

Durante este primer año se implementaron mecanismos para fortalecer la rendición de cuentas y combatir la corrupción. Se realizaron investigaciones judiciales y acciones contra funcionarios vinculados a prácticas ilícitas. Estas medidas buscan reforzar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.

Diplomacia y política internacional

Además de la relación con Washington, Sheinbaum ha impulsado una agenda internacional activa, posicionando a México como un socio estratégico en seguridad, economía y sostenibilidad. El Gobierno ha participado en foros multilaterales para reforzar la cooperación en materia energética y de cambio climático.

Trayectoria política de Claudia Sheinbaum

Sheinbaum inició su trayectoria en el año 2000 como secretaria de Medio Ambiente en la Ciudad de México durante la administración de López Obrador. Posteriormente fue delegada en Tlalpan (2015), jefa de Gobierno de la Ciudad de México en 2018 y candidata presidencial en 2024.



A lo largo de su carrera ha enfrentado episodios críticos que pudo sortear. Actualmente, cierra su primer año como presidenta con el nivel de aprobación más alto de las últimas dos décadas en México.