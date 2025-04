Claudia Sheinbaum responde al FMI y descarta un escenario de recesión para México

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum responde al FMI. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó un escenario de recesión para México, como estimó el Fondo Monetario Internacional.

“Ayer nos informaron que venía este resultado del Fondo Monetario Internacional. No, no conocemos con base en que lo hacen, no coincidimos”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

En la conferencia de Palacio Nacional, la primera mandataria explicó que la Secretaría de Hacienda tiene modelos económicos distintos a los del organismo internacional.

“No es que no coincida la presidenta, sino que nosotros tenemos modelos económicos que tiene la propia Secretaría de Hacienda que no coinciden en este planteamiento. Normalmente, y así lo creen, muchos de los organismos financieros internacionales que estaban, por cierto, acostumbrados a decir qué se tenía que hacer en cada país”

Sheinbaum Pardo, aseguró que su gobierno impulsa un proyecto llamado Plan México que tiene como objetivo potenciar la economía del país.

“Ellos no creen que el gobierno puede hacer nada para cambiar una situación que viene del propio mercado y nosotros no coincidimos con esa visión, por eso planteamos el Plan México”

¿Qué dijo el Fondo Monetario Internacional respecto a México?

El Fondo Monetario Internacional señaló que la economía mexicana, la segunda mayor de América Latina, se contraerá 0.3% este año por el impacto de los aranceles del gobierno de Donald Trump, entre otros factores. En contraste, el organismo espera que la economía de América Latina crezca 2%.

Según el FMI, México será la única gran economía mundial en contracción este año debido a la guerra comercial abierta por Estados Unidos. Los aranceles del presidente Trump son una estocada para la economía mexicana, afirmó organismo internacional al actualizar sus pronósticos para la economía mundial.

México es, junto con Canadá y China, una de las principales víctimas de las medidas del republicano, que les acusa de no combatir suficientemente el tráfico de fentanilo y la migración irregular en la frontera.