Claudia Sheinbaum y gobernadores. Foto: Gobierno de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se fotografió con prácticamente todos los gobernadores del país tras dar su mensaje del Primer Informe de Gobierno y sostener la 51 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública realizada en Palacio Nacional.

Aprovechando la ocasión, la mandataria compartió la instantánea en donde estuvieron presentes tanto los gobernadores de la “cuarta transformación” como de oposición.

¿Qué gobernadores estuvieron con la presidenta Claudia Sheinbaum?

Durante su mensaje con motivo de su Informe de Gobierno, los 31 gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México dieron pase de lista para mostrar su reconocimiento a la presidenta Sheinbaum.

Caso contrario al Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizado el mismo martes 2 de septiembre, que tras concluir fue tomada la foto conmemorativa.

Destaca que, en primera línea, Sheinbaum estuvo acompañada de los secretarios:

Rosa Icela Rodríguez , secretaria de Gobernación

, secretaria de Gobernación Ricardo Trevilla Trejo , secretario de la Defensa Nacional

, secretario de la Defensa Nacional Alejandro Gertz Manero , fiscal General de la República

, fiscal General de la República Omar García Harfuch , secretario de Seguridad y protección Ciudadana

, secretario de Seguridad y protección Ciudadana Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina

A excepción de un mandatario estatal, la presidenta de México se rodeó de prácticamente todos los gobernadores destacando la cercanía de las figuras femeninas de:

Clara Brugada , jefa de Gobierno de la Ciudad de México

, jefa de Gobierno de la Ciudad de México Mara Lezama , gobernadora de Quintana Roo

, gobernadora de Quintana Roo Evelyn Salgado Pineda , gobernadora de Guerrero

, gobernadora de Guerrero Delfina Gómez Álvarez , gobernadora del Estado de México

, gobernadora del Estado de México Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California

¿Qué gobernadora faltó en la foto con Claudia Sheinbaum?

A pesar de que Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, asistió al mensaje de la Sheinbaum por su Primer Informe de Gobierno, no lo hizo al Consejo Nacional de Seguridad Pública y menos en la fotografía oficial.

Gobernadores de oposición acompañaron a Sheinbaum

La mandataria chihuahuense fue la única de oposición que faltó; caso contrario a los gobernadores: