Claudio Yarto rapea a favor de los Ovni; existen y los he grabado, dice

Yarto afirmó ser un convencido de la existencia de Ovnis. FOTO: Cuartoscuro

Claudio Yarto del grupo musical Caló rapeó a favor del fenómeno Ovni en la segunda Audiencia Pública para la Regulación sobre Fenómenos Anómalos No Identificados en la Cámara de Diputados.

“Yo sigo rapeando, diciendo ahora es cuando debemos cuidar el piso que estamos pisando, nos estamos alentando, ¿ustedes no piensan en eso? ¿Eso por su cabeza no pasa? ¿O es que tiene el dinero para ir a la Nasa y en la luna les construyen una casa?” Claudio Yarto | Cantautor

Invitado por el periodista Jaime Maussan, el cantautor afirmó ser un convencido de la existencia del fenómeno Ovni porque los ha visto y grabado desde su departamento en la Ciudad de México.

“Yo en verdad que no creo en los Ovnis, porque creer es dudar, yo sé que existen porque pasan todos los días. Te digo veo el Iztaccíhuatl, veo el Ajusco y veo Santa Fe y por ahí parece que fuera el periférico… Desde 1984 yo he tenido muchos avistamientos, hoy he tenido gracias a la tecnología la oportunidad de grabar muchísimos eventos, ahorita ya le mandé varias aquí al maestro tlaxcalteco, pero me ha tocado de todo, estelas cilindros, platillo, de todo tipo” Claudio Yarto | Cantautor

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Ver más VIDEO 👽 Claudio Yarto, vocalista de Caló, en la Cámara de Diputados "testifica" que:



“No tengo pruebas científicas, yo sé que existen porque pasan todos los días”, dijo el rapero. pic.twitter.com/y5rrkPXf6Z — Fernando Diaz (@fdiaz2050) November 8, 2023

Maussan llama a aceptar la presencia de los “no humanos”

Fue el pasado 12 de septiembre cuando en la Cámara de Diputados se realizó una reunión muy singular, denominada: “Audiencia Pública: Fenómenos Aéreos Anómalos No Identificados en México”, donde participó el periodista Jaime Maussan, exintegrantes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América y pilotos mexicanos.

En su exposición, Jaime Maussan llamó a aceptar en México la presencia de los “no humanos“.

En el recinto, el periodista de fenómenos espaciales propuso modificar la ley del espacio aéreo nacional.