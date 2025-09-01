Claves de la “nueva era” del poder judicial en México

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

México inauguró este lunes una “nueva era” en su Poder Judicial con la entrada en funciones de más de 2 mil jueces, magistrados y ministros elegidos por voto popular el pasado 1 de junio.

Entre ellos se encuentran los integrantes de la Suprema Corte, el tribunal electoral y múltiples jueces estatales y distritales. Se trata de una reforma impulsada por Andrés Manuel López Obrador y concretada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hugo Aguilar añadió a su toga bordados vinculados a pueblos indígenas. Foto: SCJN

La mandataria celebró el inicio de esta etapa como el fin de un sistema marcado por la corrupción, el nepotismo y los privilegios.

La llegada de Hugo Aguilar a la Corte

El indígena mixteco Hugo Aguilar, exfuncionario del expresidente López Obrador y candidato más votado, asumió como presidente de la Suprema Corte, ahora integrada por nueve ministros, de los cuales seis son cercanos al oficialismo.

“El máximo tribunal enfrenta un gran reto: recuperar la confianza de la ciudadanía”, escribió Aguilar Ortiz en X.

Elección bajo críticas y baja participación

La elección judicial fue cuestionada por la baja participación (13%), así como por denuncias de irregularidades. Organizaciones como Defensorxs señalaron que el proceso operó como una “captura política del Poder Judicial”, con candidatos afines al gobierno promovidos mediante propaganda y control de gobernadores locales.

La reforma contempla una segunda etapa en 2027, cuando se renovarán más puestos de la Suprema Corte y jueces en varios estados.

Riesgo de penetración criminal

Defensorxs advirtió que al menos 25 aspirantes tenían antecedentes penales o vínculos con el crimen organizado, de los cuales seis resultaron electos.

Uno de los casos más polémicos es el de Silvia Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien asume como jueza penal en Chihuahua.

“Va a haber juzgados capturados que trabajen para el crimen organizado y para políticos vinculados al narcotráfico”, advirtió Miguel Alfonso Meza, presidente de Defensorxs.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]