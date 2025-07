GENERANDO AUDIO...

Los manifestantes bloquearon por algunos minutos Paseo de la Reforma. Foto: Uno TV

Decenas de personas afectadas por el fraude de CAME, una Sociedad Financiera Popular (SOFIPO), se manifestaron este martes frente a la Fiscalía General de la República (FGR), en Ciudad de México. Los ahorradores piden que la Fiscalía atraiga el caso y aclare el destino de más de 2 mil 800 millones de pesos.

Entre consignas como “no soy CAME, no soy ratero, soy ahorrador y quiero mi dinero. No soy CAME, no soy ratero, soy ahorrador y quiero mi dinero”, los manifestantes bloquearon por algunos minutos Paseo de la Reforma, donde fueron atendidos por autoridades.

Foto: Uno TV

Exigen investigación del fraude de CAME

Los afectados aseguran que su dinero fue robado y piden que se investigue a fondo el caso. “Venimos a solicitarles que investiguen los fondos a los que se fue el dinero que nos robaron de CAME”, dijo Leticia Ávila, una de las defraudadas.

Además, señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya indaga desde el 1 de abril un posible caso de lavado de dinero relacionado con el fraude.

Foto: Uno TV

Los manifestantes fueron recibidos por el fiscal especializado en Delincuencia Organizada, Alfredo Higuera, quien confirmó que hay una investigación en curso.

“La Fiscalía de Control Competencial tiene una investigación muy avanzada. Les propongo que el miércoles a las 11 de la mañana nos volvamos a reunir aquí”, comentó Higuera.

En el encuentro se espera que participen los fiscales responsables del caso, quienes darán un reporte del avance de las indagatorias.

Foto: Uno TV

