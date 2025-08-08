GENERANDO AUDIO...

En Club 51 se realizan diversas actividades. Getty/Ilustrativa

Fundado entre 2007 y 2008 en los pisos más altos de la Torre Mayor, Club 51 es un centro privado que combina espacios de negocios y esparcimiento, dirigido a empresarios, ejecutivos de alto nivel, líderes de distintos ámbitos, deportistas y personalidades que buscan un entorno exclusivo para reuniones y actividades sociales.

Foto: Captura de pantalla de club51.mx/

El club dispone de instalaciones como restaurantes con chefs reconocidos, bares, salón de cigarros, spa, gimnasio, simulador de golf a 200 metros de altura, auditorio, salas para eventos privados y otras amenidades orientadas a un público selecto.

Tales características, hacen del exclusivo club poco accesible para la mayor parte de la población con precios, según el periodista Jorge García Orozco, que van de los 125 mil (si eres mujer) o 250 mil pesos (si eres hombre) a los 700 mil, más mantenimiento trimestral de 18 mil 310 pesos.

Requisitos para ingresar

El acceso se da únicamente por invitación de un socio activo, quien presenta la propuesta ante el consejo administrativo. Este órgano revisa cada solicitud y mantiene un número limitado de miembros, con el fin de preservar la exclusividad del lugar.

La membresía es transferible, por lo que puede traspasarse, lo que la convierte en un activo de inversión para quienes forman parte del club. Por otra parte, hay una opción con costo de 85 mil pesos, más mantenimiento trimestral y con vigencia de un año que se puede adquirir únicamente una vez, esta alternativa, según explican, no es transferible.

Tipos de membresía

El Club 51 ofrece distintas modalidades de membresía:

Ejecutiva

Mujer empresaria

Juvenil (para empresarios menores de 35 años)

Corporativa

Foto: Captura de pantalla de club51.mx/

Costos históricos

Pese a que el precio actual es confidencial y se comunica solo a quienes son considerados para ingresar, el periodista citado tuvo acceso a tal información. De igual manera, documentos y reportes indican que en sus inicios la cuota de acceso era de 14 mil dólares —equivalentes entonces a más de 200 mil pesos—, más una cuota mensual de 2 mil 500 pesos para cubrir mantenimiento y servicios.

Además de sus instalaciones, la membresía permite acceso a experiencias exclusivas como cortesías para zonas VIP de la Fórmula 1, cuyo valor económico es equiparable al de palcos o servicios de hospitalidad en eventos internacionales.

Caso relacionado con el Gran Premio de México

En octubre de 2024, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y la diputada Diana Karina Barreras asistieron como invitados a una fiesta VIP vinculada al Gran Premio de México de Fórmula 1, donde participaron DJs internacionales como Alan Walker.

De acuerdo con reportes, las entradas VIP tenían un costo en el mercado de 8 mil 500 dólares por persona, equivalentes a aproximadamente 170 mil pesos. El hecho generó reacciones debido a que ambos legisladores se les señaló por no incluir en sus declaraciones patrimoniales bienes como joyas, ropa de diseñador, obras de arte y otros artículos de lujo con un valor que se estima en más de 4 millones de pesos.