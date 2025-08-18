CNA respalda 5 acciones binacionales contra gusano barrenador

GENERANDO AUDIO...

El gusano barrenador afectó al ganado. Foto: Cuartoscuro

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) celebró la firma del Plan de Acción Binacional Aphis–Senasica, diseñado para enfrentar la emergencia sanitaria provocada por el gusano barrenador del ganado. El acuerdo, firmado por las autoridades de México y Estados Unidos, representa un paso decisivo para proteger la ganadería nacional, garantizar la sanidad animal y recuperar la certidumbre en las exportaciones pecuarias, especialmente hacia el mercado estadounidense.

Una plaga con alto costo

El gusano barrenador es una plaga que afecta directamente a los bovinos al alimentarse de tejido vivo, lo que genera graves pérdidas económicas y compromete la salud del hato ganadero. Su propagación obligó a suspender las exportaciones de ganado en pie hacia Estados Unidos, medida que ya provocó pérdidas superiores a los 1,300 millones de dólares.

[TE PUEDE INTERESAR: Sequía y gusano barrenador envían al cielo los precios de la carne de res]

De acuerdo con el CNA, esta cifra equivale a 650 mil cabezas de ganado que dejaron de movilizarse en los últimos meses, afectando de manera directa a los productores exportadores y reduciendo la entrada de divisas para el país.

Acciones clave del plan

El Plan Binacional contempla una serie de medidas para controlar y erradicar la plaga en el corto y mediano plazo, entre ellas:

Nueva planta de moscas estériles en Metapa de Domínguez, Chiapas: con capacidad de 100 millones de insectos por semana, aplicando la técnica de “liberación de machos estériles” para interrumpir el ciclo reproductivo del gusano barrenador.

Regionalización sanitaria del territorio: permitirá clasificar zonas de mayor y menor riesgo para aplicar protocolos específicos.

Uso de trampas atrayentes: facilitará la detección temprana de brotes de la plaga.

Certificación de corrales de origen y destino: se busca asegurar que todo movimiento de ganado cumpla con protocolos de bioseguridad.

Protocolo de importación marítima: abre la posibilidad de diversificar rutas comerciales sin comprometer la sanidad.

Lo que está en juego

México es uno de los principales exportadores de ganado en pie a Estados Unidos, mercado que absorbe la mayor parte de las ventas nacionales. La paralización del comercio ha generado preocupación no solo entre ganaderos mexicanos, sino también entre engordadores y empacadores texanos, quienes enfrentan menor disponibilidad de animales y alzas en los precios del ganado y la carne en su país.

El CNA subrayó que este plan binacional ofrece un horizonte de recuperación de la confianza sanitaria y, con ello, la reapertura del mercado estadounidense, vital para la competitividad del sector pecuario nacional.

Compromiso del sector

En el comunicado, el organismo empresarial reiteró su respaldo total al plan y su disposición a trabajar de la mano con las autoridades de México y Estados Unidos. El objetivo es lograr la erradicación del gusano barrenador y reactivar las exportaciones de bovinos en el corto plazo, con el fin de proteger el patrimonio de miles de familias ganaderas que dependen de esta actividad.