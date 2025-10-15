CNDH anuncia donativo de 70 mdp para estados afectados por lluvias

GENERANDO AUDIO...

CNDH destinará 70 mdp para garantizar tareas de apoyo. Fotos: Cuartoscuro

La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, anunció la entrega de un donativo de 70 millones de pesos destinado a las personas afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones registradas la semana pasada en distintos estados del país.

De acuerdo con la titular del organismo, el recurso será canalizado a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que se destine a las tareas de apoyo, reconstrucción y atención inmediata de la emergencia.

Apoyo a damnificados por lluvias proviene de ahorros internos

Piedra Ibarra explicó que los 70 millones de pesos provienen de los ahorros generados por medidas de austeridad y reorganización interna aplicadas en la comisión durante los últimos años.

“Anuncio que aportaremos de manera inmediata la cantidad de 70 millones de pesos, resultado de los esfuerzos de austeridad que venimos realizando, para ayudar en la atención de la emergencia”, declaró la ombudsperson nacional.

La presidenta de la CNDH señaló que esta aportación busca sumarse al esfuerzo del Gobierno de México para garantizar alimentación y agua potable a los damnificados.

“Nadie puede permanecer ajeno”

En su mensaje, Rosario Piedra hizo un llamado a la solidaridad nacional, destacando que las afectaciones por las lluvias han dejado miles de personas damnificadas y daños en infraestructura en varios estados.

“Momentos como los que vivimos hoy nos convocan a la unión y a la solidaridad. Lo urgente ahora es garantizar la alimentación y el agua potable para que los damnificados puedan pasar la emergencia”, expresó.

La funcionaria reiteró que la CNDH “hace su parte” en la atención de esta contingencia y reafirmó su compromiso con la población afectada.

