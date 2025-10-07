CNTE anuncia paro nacional de 24 horas; ¿cuándo será?
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), anunció un paro nacional de 24 horas para el próximo 17 de octubre de 2025.
El objetivo es exigir un nuevo sistema solidario de pensiones y la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, así como de la llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señala un comunicado.
De acuerdo con el resolutivo de la Asamblea Nacional Representativa (ANR), realizada el 3 de octubre, el paro forma parte de las acciones unitarias y coordinadas del magisterio democrático en todo el país.
CNTE acusa incumplimientos del Gobierno federal
En un pronunciamiento difundido en redes sociales, la CNTE acusó que la presidenta Claudia Sheinbaum “miente al afirmar que el aumento salarial fue homogéneo”, pues aseguró que los incrementos han sido “dispares y excluyentes”.
Además, calificó de insuficiente la reducción de años para la jubilación, al no contemplar —dijo— un carácter “solidario, colectivo e intergeneracional” en el sistema de pensiones.
Respecto a la reforma educativa, la CNTE reprochó que el Gobierno federal “vuelve a enunciar una supuesta consulta que terminará siendo otra simulación”, sin escuchar a las maestras y maestros “que construyen la educación pública desde las aulas y comunidades”.
Exigen reinstalar mesa de diálogo nacional
El magisterio disidente señaló que el Ejecutivo Federal y los Gobiernos estatales “han incumplido sistemáticamente con las necesidades planteadas por las representaciones de la CNTE”, al mantener “una política de simulación, omisión y desprecio hacia las demandas legítimas del magisterio nacional”.
Por ello, la CNTE llamó a todas sus bases a sumarse “con fuerza, dignidad y organización” al paro nacional del 17 de octubre, en exigencia de cuatro puntos principales:
- Un sistema solidario de pensiones
- Abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007
- Abrogación de la reforma educativa de Peña Nieto y López Obrador
- Reinstalación inmediata de la mesa nacional CNTE–Presidencia
Con el llamado “¡Unidos y organizados, venceremos!”, la CNTE reiteró su compromiso de mantener la movilización social y la defensa de los derechos laborales del magisterio.