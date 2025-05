CNTE definirá de último momento este sábado si protestará el 1 de junio

Ahora la CNTE golpeó el corazón del país por partida doble. A las 8:30 de la mañana, frente a la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, la Sección IX de la Ciudad de México reiteró su inconformidad con las propuestas del Gobierno federal.

“Si están por aprobar este pronunciamiento, levantamos nuestra mano compañeros, este documento es insatisfactorio, no resuelve nuestras demandas y nuestra huelga continúa” Pedro Hernández / secretario general CNTE Sección IX, CDMX

Después de una votación a mano alzada, el contingente avanzó por Ribera de San Cosme, poco a poco se sumaron más docentes. En otro punto, desde el Ángel de la Independencia se escuchaba: “Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos, de la costa hasta la Sierra”.

La Sección XXII de Oaxaca marchó hacia la Torre del Caballito, en el cruce de Rosales, punto de encuentro de todos los contingentes. Cerca del mediodía, y con toda la circulación bloqueada, escucharon los mensajes de sus dirigentes. El reclamo, por no atender su principal exigencia: abrogar la Ley del ISSSTE del 2007.

“No ofrecen nada nuevo y los compañeros no podemos retirarnos con esta primera propuesta” Elvira Morales / secretaria general CNTE Sección XIV, Guerrero

Segundo, la incertidumbre por saber qué harán durante la jornada electoral judicial. Lo definirán durante la tarde – noche de este sábado.

Tercero, desmarcarse de la elección de juzgadores.

“Nuestros sueños no caben en sus urnas. Sabemos que les preocupa la elección de este domingo. El fracaso no será por esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el descarrilamiento no será porque la gente sigue en lucha, será por la incapacidad de convencer a los ciudadanos que es una elección necesaria”

