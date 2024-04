Concluye reunión en Palacio Nacional: CNTE reforzará movilizaciones “por falta de respuestas a demandas”

Tras la reunión con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) señaló que no hay respuestas concretas a sus demandas, por lo que reforzarán la ruta de movilización.

Después de salir de la reunión en Palacio Nacional, Pedro Hernández, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dijo, desde la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, que el mandatario nacional se comprometió a dar una respuesta este mismo lunes 15 de abril.

En presencia de los representantes de medios de comunicación, el dirigente sindical destacó que también señalaron el tema de la justicia social, en temas como:

En ese sentido, Pedro Hernández detalló que está el planteamiento de la presencia de la Comisión de Atención de Víctimas, el próximo jueves 18 de abril, en Oaxaca, por el caso Nochixtlán.

Mientras que el miércoles 17, a las 18:00 horas, tendrán que dar a conocer lo concerniente al incremento al salario al magisterio.

Como lo adelantó el dirigente de la CNTE, la retroalimentación al pliego petitorio del 1 de abril les llegó por escrito. Sin embargo, al término de documento, los integrantes de la Coordinadora manifestaron que no hubo respuestas concretas a las demandas.

“Hoy una mesa donde no hay respuestas concretas a nuestras demandas, no hay una respuesta precisa, por lo tanto, es necesario reforzar nuestra ruta de movilización. No hay libertad sindical en el país, esa es la realidad”.

