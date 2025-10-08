GENERANDO AUDIO...

Vivienda para el Bienestar de Infonavit. Foto: Getty.

El Infonavit ya comenzó la entrega de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar, que ahora pueden adquirirse sin necesidad de puntos, anunció su director general, Octavio Romero Oropeza, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según el funcionario, hasta el 3 de octubre de 2025 se habían contratado 200 mil 613 viviendas, y se espera cerrar el año con 302 mil, equivalentes al 25% de la meta sexenal de 1.2 millones de viviendas.

Casas con todos los servicios y pensadas para ampliarse

Romero Oropeza explicó que las nuevas viviendas del Infonavit son de 60 metros cuadrados, con cocina, baño, recámara, sala y comedor, además de todos los servicios básicos.

Foto: Captura de pantalla Mañanera del Pueblo

Están diseñadas para que las familias puedan construir un segundo piso en el futuro, lo que evita techos inclinados y mantiene una estructura sólida.

Foto: Captura de pantalla Mañanera del Pueblo

El funcionario destacó que las viviendas están bien ubicadas y buscan ser “bonitas, funcionales y accesibles”. Durante la mañanera se mostró un recorrido por una casa muestra ubicada en Pomoca, Huimanguillo, Tabasco, donde ya inició la entrega.

Foto: Captura de pantalla Mañanera del Pueblo

Así puedes obtener una vivienda sin puntos

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó al Infonavit simplificar los requisitos para que más trabajadores puedan acceder a una casa. Ahora sólo se necesitan tres condiciones:

Ganar entre uno y dos salarios mínimos

No tener vivienda propia

Tener un empleo formal

Los jóvenes podrán solicitar crédito desde los seis meses de antigüedad laboral, ya que su capacidad de pago permite plazos de hasta 30 años.

Este mes el Infonavit entregará viviendas en 11 estados, entre ellos Tabasco, Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, Coahuila, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas, y en noviembre se sumarán nueve entidades más.

