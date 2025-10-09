Colectivo pide audiencia a la SCJN para discutir prisión preventiva

GENERANDO AUDIO...

Aprovecharan figura de audiencias públicas en la SCJN. Foto: Getty/Cuartoscuro

El colectivo Pena Sin Culpa anunció que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este jueves 9 de octubre para solicitar una audiencia pública sobre la prisión preventiva oficiosa y el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La petición busca que se escuchen las voces de personas detenidas, familiares, organizaciones de derechos humanos, colegios de abogacía, universidades y organismos internacionales como la ONU-DH México.

Aprovecharán audiencias públicas de la SCJN

El activista Daniel García Rodríguez y el abogado Simón Hernández León entregarán formalmente la solicitud al Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz, aprovechando la nueva función de la Suprema Corte establecida en el Acuerdo General 5/2025 (12a.).

Bajo el acuerdo citado por Pena sin Culpa, la SCJN permite que se realicen audiencias públicas en ciertos casos, para que organizaciones, expertos, víctimas y otras personas puedan dar su opinión antes de que la Corte tome una decisión, buscando una justicia más transparente y participativa.

Además, buscarán reuniones con las y los ministros para informar sobre el proceso de supervisión de cumplimiento ante la Corte Interamericana.

Oportunidad para discutir la prisión preventiva

La audiencia propuesta permitirá analizar la prisión preventiva oficiosa, una medida declarada inconvencional por la Corte Interamericana que afecta actualmente a más de 43 mil personas en México.

De acuerdo con el colectivo, estas personas se encuentran en prisión preventiva, muchas sin sentencia, vulnerando la presunción de inocencia. El colectivo busca que se discutan alternativas y se den garantías de derechos humanos a quienes enfrentan detención prolongada.

El colectivo también pedirá que dos integrantes de la nueva SCJN se declaren impedidos de participar en este asunto, tras haber emitido declaraciones previas sobre Daniel García y Reyes Alpízar. La acción está programada para el jueves 25 de octubre a las 9:00 horas.

