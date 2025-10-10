Colima y Jalisco se suman a la lista de estados que cancelan clases por tormenta Raymond

GENERANDO AUDIO...

Veracruz y Puebla ya habían cancelado clases. Foto: Cuartoscuro

Las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Raymond siguen causando afectaciones en gran parte del país, y ahora Colima y Jalisco se suman a la lista de estados que suspendieron clases presenciales para este viernes 10 de octubre, con el fin de proteger a la comunidad educativa ante el riesgo por oleaje alto y condiciones meteorológicas adversas.

Colima regresa a clases virtuales por seguridad

Comunicado: Foto: Secretaría de Educación y Cultura Colima

La Secretaría de Educación y Cultura de Colima informó que se retoma la modalidad virtual en municipios de alto riesgo tras las recomendaciones del Comité Científico Técnico Asesor de Protección Civil.

La medida aplica para docentes y estudiantes de todos los niveles educativos del municipio de Manzanillo, así como en las comunidades de Cuyutlán y El Paraíso (Armería) y Tecuanillo (Tecomán).

Aunque se prevé una disminución de lluvias, las autoridades advierten sobre oleaje elevado y riesgos para los centros educativos cercanos al mar, por lo que se optó por la modalidad en línea para salvaguardar la integridad de alumnos, maestros y padres de familia.

Jalisco suspende clases presenciales en municipios costeros

Por su parte, la Secretaría de Educación Jalisco anunció la suspensión de actividades presenciales en ambos turnos para escuelas de los municipios más afectados por el paso de Raymond.

Los municipios donde no habrá clases presenciales en ambos turnos de los planteles de todos los niveles educativos este viernes son:

Cihuatlán

La Huerta

Cuautitlán de García Barragán

Pihuamo

Tuxpan

Tonila

Tomatlán

Cabo Corrientes

Puerto Vallarta

La medida preventiva busca evitar riesgos por lluvias intensas, deslaves y posibles inundaciones, principalmente en zonas costeras y serranas.

Más estados mantienen suspensión o clases virtuales

Con la incorporación de Colima y Jalisco, ya son más de ocho estados (entre ellos Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Puebla y Querétaro) los que han determinado suspender clases presenciales o migrar a la modalidad a distancia ante las afectaciones ocasionadas por las tormentas tropicales Raymond y Priscilla.

Las autoridades educativas reiteran el llamado a mantenerse informados a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores que generen confusión.

