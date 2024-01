Colombianas rescatadas en Tabasco entraron a México como turistas; se encuentran bien

Las ocho colombianas rescatadas en Tabasco se encuentran bien y sanas, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y aseguró que “la mayoría de las damas entraron como turistas”.

“Empezaron a tener actividades recreativas, de amistad; hablan ellas de que fueron invitadas a fiestas y se les vio como secuestradas, de que estaban detenidas. Se hizo una búsqueda, se les encontró que eso es lo que más celebramos, están bien”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

López Obrador estableció durante su conferencia mañanera de este lunes 15 de enero, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaría posteriormente sobre el hecho y sobre su situación migratoria.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) compartió un video en el que aparece una de las colombianas localizadas. Ella afirma que se encuentra bien de salud y llegó a México por su propia voluntad.

“Yo me encuentro bien de salud. Apenas me doy cuenta de que no estaban buscando por todo México con esos videos que montaron; Nosotros estamos acá de voluntad”.

