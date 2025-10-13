GENERANDO AUDIO...

Foto: Protección civil CDMX.

Las lluvias intensas pueden generar incremento en ríos y arroyos, causando, con ello, afectaciones a la población. Sin embargo, autoridades tienen códigos de alerta con los que se informa a la población, mediante los colores verde, amarillo, naranja, rojo, púrpura, cuáles es el riesgo que pueden generar las precipitaciones.

¿Qué significan los colores de las alertas por lluvias?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, existen 5 colores de alerta:

Verde

Amarillo

Naranja

Rojo

Púrpura

Foto: Protección civil CDMX.

Verde

Se refiere a condiciones normales. Con el color verde no se alerta sobre la presencia de granizo, nevadas.

Amarillo

El color amarillo, se activa cuando presencia de fenómenos climatológicos son ligeros. En ese rango de alerta hay vientos entre 50 y 59 kilómetros por hora, las temperaturas altas oscilan entre 30 y 32 grados y la mínima entre 4 y 6 grados.

Con esta alerta también se puede hacer presente granizo pequeño y lluvias entre 15 y 29 mm.

Naranja

Autoridades activan alerta naranja cuando el pronóstico del clima alerta por lluvias entre 30 y 49mm / 24h, viento de entre 60 y 69 kilómetros por hora, así como la presencia de granizo mediano.

En cuánto a temperatura, las máximas se encuentran entre 33 y 35 grados y la mínima entre 1 y 3 grados con nevada ligera.

Rojo

La alerta roja se activa ante un panorama de lluvia entre 50 y 70 mm / 24h, con vientos de entre 70 y 79 kilómetros por hora y granizo grande. Además, con este nivel de advertencia se presentan temperaturas máximas entre 36 y 38 grados; mientras que la mínima es de entre menos 2 y cero grados.

Púrpura

El nivel más alto es con la alerta púrpura, con lluvias superiores a los 70mm/24h y vientos mayores a los 80 kilómetros por hora. Además, puede haber presencia de granizo grande.

Las temperaturas máximas son mayores a los 38 grados y las mínimas son iguales o menores a los menos tres grados. Así como la presencia de nevada abundante.

Este nivel de alerta “implica peligro con intensidad pocas veces registradas y que pueden ocasionan daños graves”, afirman autoridades.