Saquean plataforma petrolera en Campeche; Pemex confirma

| 23:52 | José Fernando Franco Gutiérrez | UnoTV
Asalto en sonda de Campeche de Pemex
Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

Un grupo armado irrumpió la noche del lunes en la plataforma Akal-R del Activo Cantarell, en la Sonda de Campeche, para cometer un robo que Petróleos Mexicanos (Pemex) ya confirmó y denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la versión oficial, alrededor de las 22:00 horas del 18 de agosto, personal ajeno a la instalación abordó el complejo, ubicado a 77 kilómetros mar adentro de Isla del Carmen. El ataque dejó como saldo la sustracción de alrededor de 50 equipos de respiración autónoma, sin que se reportaran trabajadores heridos.

[TE RECOMENDAMOS: Pemex reconoce problemas temporales de abasto de gasolina en CDMX y zona conurbada]

Pemex informó que, tras la activación del Protocolo General de Atención a Eventos en Instalaciones Marinas y Costeras, personal de Seguridad Física de la empresa y elementos de la Secretaría de Marina (Semar) acudieron para reforzar la vigilancia en la zona, aunque no fue posible ubicar a los responsables.

Trascendió que los delincuentes, descritos por testigos como piratas armados en lanchas ribereñas, realizaron disparos durante el abordaje y habrían saqueado también herramientas y equipos de comunicación. Ante los hechos, trabajadores en turno se refugiaron en áreas seguras de la plataforma para protegerse.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El incidente generó crisis nerviosa en al menos tres empleados, quienes recibieron atención médica dentro de la misma instalación. Hasta ahora no hay personas detenidas, mientras que la investigación quedó a cargo de la FGR con apoyo de la Marina.

Te recomendamos:

Casas de empeño, última opción ante alza de 12.6% en regreso a clases

Nacional

Casas de empeño, última opción ante alza de 12.6% en regreso a clases

Partidos políticos tendrán 7,700 mdp en 2026; INE vigila gasto

Nacional

Partidos políticos tendrán 7,700 mdp en 2026; INE vigila gasto

Claudia Sheinbaum propone a Genaro Lozano como embajador en Italia

Nacional

Claudia Sheinbaum propone a Genaro Lozano como embajador en Italia

Reducción de la pobreza en México no se sostendrá sin crecimiento económico: Banco Mundial

Nacional

Reducción de la pobreza en México no se sostendrá sin crecimiento económico: Banco Mundial

Etiquetas: ,