Saquean plataforma petrolera en Campeche; Pemex confirma
Un grupo armado irrumpió la noche del lunes en la plataforma Akal-R del Activo Cantarell, en la Sonda de Campeche, para cometer un robo que Petróleos Mexicanos (Pemex) ya confirmó y denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la versión oficial, alrededor de las 22:00 horas del 18 de agosto, personal ajeno a la instalación abordó el complejo, ubicado a 77 kilómetros mar adentro de Isla del Carmen. El ataque dejó como saldo la sustracción de alrededor de 50 equipos de respiración autónoma, sin que se reportaran trabajadores heridos.
Pemex informó que, tras la activación del Protocolo General de Atención a Eventos en Instalaciones Marinas y Costeras, personal de Seguridad Física de la empresa y elementos de la Secretaría de Marina (Semar) acudieron para reforzar la vigilancia en la zona, aunque no fue posible ubicar a los responsables.
Trascendió que los delincuentes, descritos por testigos como piratas armados en lanchas ribereñas, realizaron disparos durante el abordaje y habrían saqueado también herramientas y equipos de comunicación. Ante los hechos, trabajadores en turno se refugiaron en áreas seguras de la plataforma para protegerse.
El incidente generó crisis nerviosa en al menos tres empleados, quienes recibieron atención médica dentro de la misma instalación. Hasta ahora no hay personas detenidas, mientras que la investigación quedó a cargo de la FGR con apoyo de la Marina.