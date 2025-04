Comida chatarra en escuelas: ¿hay sanción para los alumnos que lleven estos alimentos?

En las escuelas de educación básica ya está prohibida la venta de alimentos ultraprocesados con alto nivel de azúcares, grasas y sodio, conocidos popularmente como “comida chatarra”, tras la entrada en vigor de las nuevas disposiciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Aunque han señalado que no se pueden comercializar este tipo de productos, ahora la pregunta que ha surgido es si habrá algún tipo de sanción para los alumnos que los lleven a los centros educativos, y aquí en Unotv.com te respondemos.

Hay que empezar señalando que, de acuerdo con el “Manual para personas que preparan, distribuyen y venden alimentos en las escuelas”, del Gobierno de México, hay sanciones para las escuelas que vendan comida chatarra en sus instalaciones.

Cometer este tipo de infracción puede hacer acreedor a las autoridades de los centros educativos a multas económicas, conforme a la Ley General de Educación (LGE), de 100 y hasta mil veces de la Unidad de Medida Actualizada (UMA) equivalente a:

Ahora, en lo que respecta a los alumnos de si recibirán algún tipo de sanción por llevar comida chatarra a las escuelas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado que no.

“No, no te van a castigar, pero no debes. No debe comerse ni papitas fritas ni refresco ni nada de eso, que hace mucho daño a la salud”.