Comisión del Senado rechaza convocar a periodo extraordinario para nombrar a comisionado del INAI

La Primera Comisión de la Permanente, Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia rechazó el dictamen por el cual se pretendía convocar al Senado de la República a un periodo extraordinario de sesiones con la finalidad de nombrar a uno de los tres comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Alejandro Robles, diputado federal de Morena, consideró que “el INAI puede esperar su nombramiento y más bien puede esperar una reforma profunda, estamos planteando redefinirlo”.

“Pero es muy claro, no va a haber nombramientos del INAI asúmanlo, no va a haber, punto”

Una mayoría de siete legisladores de Morena y partidos aliados, se impusieron a seis votos de la oposición y rechazaron la convocatoria de un periodo extraordinario de sesiones para el Senado, con lo cual se daría cumplimiento a la suspensión definitiva emitida por el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa.

“No se puede pretender con la supuesta intención de hacer cumplir la Constitución para la designación de los comisionados ejercer una facultad que el constituyente no le otorga, no le concede al Poder Judicial de la Federación (…) una autoridad jurisdiccional no puede asumir las facultades del legislador, no puede ponerse creativo, no puede violar la Constitución para pretender hacer cumplir la Constitución”

Hamlet García Almaguer, diputado Federal, Morena