GENERANDO AUDIO...

Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro/Archivo.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó, con 31 votos a favor y 12 en contra, el dictamen que reforma la Ley Aduanera, por lo que pasa al pleno para su discusión y votación.

Claudia Rivera Vivanco, diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) señaló que con estas modificaciones se busca:

Combatir eficazmente el huachicol fiscal

Fortalecer la calidad de las mercancías que ingresan al país

Mejorar la recaudación y la eficiencia del sistema aduanero

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Reforma aduanera no atiende causas del huachicol fiscal

Por su parte, los diputados de oposición señalaron que la iniciativa de reforma a la Ley Aduanera no atiende las causas estructurales que provocan el huachicol fiscal.

Patricia Flores Elizondo, integrante de Movimiento Ciudadano, destacó que “casos como el del llamado huachicol fiscal, donde se documentó la entrada de hidrocarburos a través de clasificaciones aduaneras manipuladas, y omisión deliberada de inspecciones, revelan que el problema no se encuentra únicamente en los actores privados, sino en la colusión y falta de vigilancia efectiva al interior de las propias autoridades aduaneras”.