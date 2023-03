Las Comisiones Unidas de Anticorrupción y de Justicia del Senado remitieron a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el listado de personas mejor evaluadas para la designación de un comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), cargo que dejará Francisco Javier Acuña Llamas el próximo 1 de abril.

El listado incluye a 51 personas evaluadas, pero sugiere a las 10 que obtuvieron las mejores calificaciones, cinco hombres y cinco mujeres. Algunos senadores de oposición pidieron hacer públicas las evaluaciones de los aspirantes a comisionado del INAI.

“Así como hemos pedido que las resoluciones de los jueces sean públicas, pues también nuestra resoluciones sean públicas, y yo le puedo explicar a cada candidato por qué aprecié que merecía dos puntos, por qué aprecié que merecía tres, me puedo equivocar porque es un tema de percepción”.

Algunos senadores reclamaron el hecho de que el trabajo de las comisiones no fuera vinculante para la designación del nuevo comisionado del INAI, pues la última palabra la tendrá la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Tenemos que exigir que los procesos en los que nosotros habíamos avanzado no sean un retroceso, porque evidentemente nos sentimos utilizados como legisladores, y como lo dije en el pleno, tenemos que garantizar que la gente entienda que los acuerdos políticos no pueden estar lejos del compromiso con la gente”.

Por otro lado, senadores advirtieron que las comisiones se han convertido en una oficialía de partes.

“Efectivamente, el Senado es un espacio político, pero el tema aquí es: Vamos a elegir, vamos a hacer un trabajo serio como comisión eligiendo y pasándole a la Junta de Coordinación Política los mejores perfiles, los candidatos idóneos para que ellos hagan una selección olímpica, pues no, no porque no tenemos elementos suficientes para poder hacer eso”.

Mónica Fernández Balboa, Senadora de Morena