Sheinbaum da seguimiento a los cinco estados afectados por lluvias

Continuamos las reuniones del Comité Nacional de Emergencias. FOTO: @Claudiashein

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, continúa realizando reuniones con gobernadores para dar seguimiento a los avances en los cinco estados afectados por las lluvias recientes. En coordinación con los tres órdenes de gobierno, se evalúan las acciones de atención, recuperación y apoyo a las comunidades impactadas por los fenómenos meteorológicos.

Durante los encuentros, se revisan los informes sobre afectaciones a infraestructura, viviendas y servicios básicos, así como los avances en la entrega de apoyos a las familias damnificadas. La coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales busca garantizar una respuesta integral ante las contingencias provocadas por las lluvias.

Las dependencias involucradas mantienen el despliegue de personal y recursos para atender las necesidades prioritarias de la población, especialmente en las zonas más vulnerables. Se prioriza el restablecimiento de caminos, suministro de agua potable, energía eléctrica y servicios de salud.

Además del apoyo inmediato, el Comité Nacional de Emergencias refuerza las acciones preventivas y el monitoreo de los sistemas meteorológicos para evitar mayores daños. Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones de protección civil.

Estas reuniones reflejan el compromiso del Gobierno de México por fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y trabajar de manera coordinada con los estados para garantizar la seguridad de todas las comunidades afectadas.

