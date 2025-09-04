GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Si quieres usar tu recibo de luz de CFE como comprobante de domicilio para trámites de becas o pensiones del Bienestar, este debe tener menos de tres meses de antigüedad y además contar con tu dirección actual. La Comisión Federal de Electricidad explica qué hacer si tu comprobante no cumple con dicha regla.

Si cambiaste de casa, no se puede transferir el contrato de luz a la nueva dirección. En este caso debes:

Tramitar un nuevo contrato de servicio en la sucursal de CFE más cercana.

en la sucursal de CFE más cercana. Solicitar la cancelación del contrato anterior para evitar cargos extra.

Corrección de datos en el recibo de luz

Si necesitas cambiar o corregir datos de tu recibo, como:

Dirección (calle, número oficial).

Nombre del titular.

Debes acudir al Centro de Atención a Clientes (CAC) con:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio correcto.

Documento de propiedad o posesión (en caso de cambio de nombre).

El recibo de luz actualizado es uno de los documentos aceptados como comprobante de domicilio junto con los de agua, gas, internet o teléfono.

Con estos pasos podrás mantener en regla tu comprobante para trámites de programas sociales.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]