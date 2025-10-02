GENERANDO AUDIO...

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece a sus usuarios la posibilidad de renovar electrodomésticos sin necesidad de solicitar un crédito bancario, a través del programa Ahorro Sistemático Integral (ASI). Este programa, en colaboración con Banobras y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), permite adquirir nuevos equipos, como refrigerador o lavadora, con pagos directos al recibo de luz y una tasa de interés fija del 12%.

El objetivo de ASI es promover el consumo eficiente de energía en los hogares y ofrecer financiamiento accesible a los usuarios del sistema eléctrico nacional.

¿Cómo funciona el programa ASI?

El programa ASI ofrece equipos eléctricos certificados por FIDE sin intermediarios bancarios ni tiendas departamentales. Los pagos se difieren hasta por 48 meses y se cargan directamente al recibo de CFE. Además, los usuarios pueden hacer pagos anticipados para reducir intereses y liquidar antes el total del financiamiento.

Entre los artículos disponibles se encuentran:

Refrigeradores

Lavadoras

Aires acondicionados tipo minisplit

Lámparas LED

Ventiladores de techo

Sistemas de aislamiento térmico

Requisitos para acceder al beneficio

Para ser elegible, los usuarios deben:

Tener al menos dos años de consumo continuo con CFE

con CFE Estar al corriente en los pagos

Presentar identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio

Contar con comprobantes de ingreso familiar

Residir en zonas con clima extremo y dentro de los rangos tarifarios 1 a 1F

Algunas zonas prioritarias por clima incluyen Baja California, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Campeche y Chiapas.

También se puede acceder al beneficio si los electrodomésticos actuales, como el refrigerador o lavadora, se dañaron por fallas en la luz, siempre que un técnico de CFE confirme que el desperfecto fue provocado por interrupciones del servicio.

Proceso para adquirir un nuevo electrodoméstico

El proceso inicia en la oficina de CFE más cercana, donde un asesor revisará la documentación del usuario y brindará orientación personalizada.

Posteriormente, se evalúa el electrodoméstico que se desea adquirir y se presentan las condiciones de pago y posibles descuentos. Tras aceptar los términos y firmar el contrato, el nuevo aparato será entregado directamente en el domicilio del usuario.

Este programa permite a los usuarios renovar sus equipos de manera accesible y eficiente, fomentando un uso responsable de la energía eléctrica en todo México.

