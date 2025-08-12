SEP permite descargar en línea certificados de bachillerato: ¿cómo hacerlo?
Los egresados de educación media superior ya no tendrán que acudir a su plantel para solicitar su certificado: la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que todos los documentos emitidos desde 2017 pueden descargarse de manera electrónica a través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).
¿Cómo descargar el certificado de bachillerato en línea?
Para poder descargar el certificado de bachillerato, hay que seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio https://siged.sep.gob.mx/SIGED/
- Hacer clic en Documentos
- Seleccionar Certificados
- Elegir la opción Consulta por folio
- Ingresa el número de folio del certificado de bachillerato
- Descargar el documento
El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, explicó que esta medida es parte del Compromiso 17 de la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca impulsar la mayor digitalización en la historia del país.
Certificación más ágil y con doble reconocimiento
En el ciclo escolar más reciente, la SEP emitió 628 mil 175 certificados electrónicos de bachillerato:
- 619 mil 542 de Terminación de Estudios con Formación Profesional
- 8 mil 633 certificados parciales
Estos beneficiaron a estudiantes de modalidad escolarizada, mixta y no escolarizada, con cobertura en todo el país.
A partir del ciclo 2025–2026, cada egresado recibirá dos documentos:
- Certificado de Terminación de Estudios
- Certificado de Formación Profesional (básica, técnica o tecnológica), avalado por instituciones como IPN, TecNM, UAM y UNAM