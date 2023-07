La tarde de este lunes, México SOS anunció el fallecimiento, a los 73 años de edad, de Alejandro Martí. La asociación civil nació con el objetivo de contribuir a poner un alto a la crisis de inseguridad en el país y fue fundada por el empresario tras el secuestro y fallecimiento de su hijo Fernando Martí. A continuación, te hablamos del caso.

Corría la mañana del 4 de junio de 2008, cuando el vehículo en el que viajaba Fernando Martí se dirigía a la escuela secundaria, en la Ciudad de México, donde estudiaba el hijo del empresario Alejandro Martí.

A la altura de Insurgentes Sur, cuando el automóvil conducido por el chofer de la familia Martí fue detenido por un supuesto reten de agentes federales, que secuestraron al menor de 14 años.

Después de 53 días, y a pesar de haberse pagado un rescate, el cuerpo de Fernando Martí fue hallado en la cajuela de un automóvil con reporte de robo en la colonia Villa Panamericana, en la alcaldía Coyoacán.

El 21 de agosto del mismo año, como invitado del Consejo Nacional de Seguridad, el empresario se dirigió al entonces presidente de la República, Felipe Calderón, y al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para cuestionar su trabajo en temas de seguridad.

“Señores si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción”.

Alejandro Martí.